Sultanpur News: विश्व कप में 37वीं रैंक हासिल कर उत्कर्ष ने बढ़ाया जिले का मान

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नगर के ओमनगर निवासी 21 वर्षीय उत्कर्ष का चयन जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भारतीय टीम में किया गया था। फेडरेशन ने 14 अक्तूबर को जारी चयन पत्र में उन्हें पुरुष सीनियर फ्रीस्टाइल और स्पीड वर्ग के लिए नामित किया था। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 28 अक्तूबर से एक नवंबर तक बीजिंग में आयोजित हुई। भारतीय दल में चार खिलाड़ी और दो कोच शामिल थे। भारतीय टीम में उत्कर्ष के साथ कर्नाटक के ओजस्वी कौशिक केवी, महाराष्ट्र की यशिका जयचंद्रा पुजारी और गुजरात के मीत परेशभाई कोसाम्बिया शामिल थे।महाराष्ट्र के देवेंद्र राजगुरु और धैर्यशील देशमुख ने टीम के कोच की भूमिका निभाई। उत्कर्ष के पिता संजीत कुमार शर्मा ने बताया कि वह परिषदीय विद्यालय जूनियर हाईस्कूल अमेठा दूबेपुर में सहायक अध्यापक हैं। उनकी मां रेनू शर्मा गृहिणी हैं। परिजनों के साथ मोहल्ले और क्षेत्र के लोगों में भी उत्साह है।