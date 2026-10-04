Sultanpur News: दो बाइकों की भिड़ंत में दो युवक जख्मी

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लंभुआ। जमखुरी गांव के पास शनिवार देर शाम दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक बाइक पर सवार मोतिगरपुर के पेमापुर निवासी अंगद सिंह (29) व दूसरी बाइक पर सवार लंभुआ के जमखुरी निवासी मेवालाल सोनकर (50) घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। घायलों को सीएचसी लंभुआ से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। लंभुआ कोतवाली के अपराध निरीक्षक इंसाफ अली ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।