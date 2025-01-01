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सहालग के चलते लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर वाहनों की संख्या बढ़ गई है। बुधवार दोपहर करीब एक बजे अमहट चौराहे पर यातायात का दबाव अचानक बढ़ गया। थोड़ी ही देर में फोरलेन की दक्षिणी लेन पर वाहनों की कतारें लगने लगीं। जाम लगने से नवीन सब्जी मंडी परिसर के सामने स्थित यू-टर्न कट भी बाधित हो गया। इस दौरान फोरलेन की उत्तरी लेन पर जाने वाले वाहन भी सड़क पर खड़े हो गए। कुछ वाहन उल्टी लेन में चलने लगे, जिसके कारण आवागमन प्रभावित हुआ।अमहट चौराहे से पयागीपुर तक करीब दो किलोमीटर की दूरी में जाम लगा था। अमहट पुलिस चौकी के सिपाहियों ने यातायात बहाल करने के लिए कड़ी मशक्कत की। सीओ नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सहालग में वाहनों के आवागमन की संख्या बढ़ी है। जाम की समस्या के निस्तारण के लिए हाईवे पर पुलिस पिकेट लगाई गई है।