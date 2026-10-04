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Sultanpur News: जयसिंहपुर डाकघर में 15 दिन से लेनदेन और आधार सेवा ठप

Sun, 04 Oct 2026 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:15 AM IST
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Transactions and Aadhaar services stopped in Jaisinghpur post office for 15 days
जयसिंहपुर। स्थानीय डाकघर में पिछले 15 दिन से लेनदेन और आधार कार्ड बनाने की सेवाएं ठप पड़ी हैं। कर्मचारी के अभाव और सर्वर की समस्या के कारण ग्राहकों को बिना काम के लौटना पड़ रहा है। कई ग्राहक पांच दिन से लगातार चक्कर लगा रहे हैं।
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डाकघर में तैनात एक कर्मचारी को 17 जून को निलंबित किया गया था। इसके बाद नियमित कर्मचारी की तैनाती नहीं हो सकी। कभी-कभार दूसरे स्थान से कर्मचारी भेजकर व्यवस्था चलाने का प्रयास हुआ। सहायक पोस्ट मास्टर निखिल दुबे को यहां काम देखने के लिए भेजा गया है, लेकिन सभी सेवाएं संचालित न होने से ग्राहकों की परेशानी बनी हुई है। सदरपुर निवासी रमेश पत्नी के इलाज के लिए पांच दिन से चक्कर लगा रहे हैं। बसायकपुर निवासी संदीप को बच्चे की फीस जमा करनी है, लेकिन रकम नहीं निकल पा रही।
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बरसोमा निवासी संगीता और मोकलपुर निवासी कविता भी क्रमशः बेटी की शादी और बच्चों के आधार बनवाने के लिए कई दिनों से परेशान हैं। डाक सहायक निखिल दुबे ने बताया कि उनकी तैनाती कूरेभार है। उन्हें सिर्फ डाकघर चलाने के लिए भेजा गया है। संपूर्ण कार्य उनके जिम्मे नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें यहां की व्यवस्था की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ सेवाएं प्रभावित हैं। डाक अधीक्षक सूरज शर्मा ने बताया कि नेटवर्क की समस्या दूर कराने का प्रयास चल रहा है।
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