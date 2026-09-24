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Sultanpur News: खेलते समय कुएं में गिरा मासूम, मौत

Thu, 24 Sep 2026 12:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 24 Sep 2026 12:47 AM IST
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Toddler falls into well while playing, dies
जयसिंहपुर के सारंगपुर में घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीण। स्रोत-ग्रामीण
जयसिंहपुर/ कूरेभार। सारंगपुर में मंगलवार दोपहर बाद खेलते समय कुएं में गिरने से गोल्डी के पुत्र अंकुश (05) की मौत हो गई। वह ननिहाल में अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मौत से परिवार के लोग गमजदा हैं।
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परिजनों ने बताया कि अंकुश मंगलवार दोपहर बाद कुछ बच्चों के साथ घर के पास खेल रहा था। खेलते-खेलते वह अचानक निकट स्थित कुएं के पास पहुंच गया। वहां पर खेलते समय पांव फिसलने से वह कुएं में गिर गया। इस दौरान कुछ ग्रामीण कुएं में उतरे और अंकुश को बाहर निकाले। परिजन व ग्रामीण बेहोशी हालत में उसे लेकर कूरेभार सीएचसी पहुंचे। वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत से मां गोल्डी, बड़ी बहन महक (10) व छोटे भाई अनमोल (03) गमजदा हैं।
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जयसिंहपुर तहसीलदार मयंक मिश्र ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। सीओ जयसिंहपुर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। पोस्टमार्टम में पानी में डूबने से मौत होने की बात सामने आई है। सारंगपुर गांव में ही बुधवार को परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
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