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मंगलवार को जिले में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री और अधिकतम 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह और शाम ठंड का एहसास बढ़ रहा है, जबकि दिन में धूप निकलने से राहत मिल रही है। जिला कृषि अधिकारी राजपति शुक्ल ने बताया कि गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए शुरुआती दौर में अनुकूल तापमान जरूरी होता है। रात में ठंडक बढ़ने से पौधों की जड़ों का विकास बेहतर होता है। कल्ले निकलने की प्रक्रिया तेज होती है। इसके विपरीत अधिक तापमान रहने पर पौधों का विकास प्रभावित हो सकता है। मौसम में आ रही ठंडक गेहूं की फसल के लिए लाभकारी मानी जा रही है।आगे और गिरेगा रात का पारा, बढ़ेगी ठिठुरनकमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ. सीके त्रिपाठी के अनुसार, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। इससे सुबह और रात में ठंड बढ़ेगी। अधिकतम तापमान में भी धीरे-धीरे कमी आ सकती है।