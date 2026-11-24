Sultanpur News: ठंड बढ़ने से गेहूं की फसल को मिलेगा फायदा
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 24 Nov 2026 11:58 PM IST
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सुल्तानपुर। मौसम में बदलाव के साथ ठंड का असर अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। सुबह हल्का कोहरा और रात में बढ़ती ठंडक ने रबी की फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी शुरू कर दी हैं। गेहूं की बोआई के लिहाज से मौसम में आ रहा बदलाव किसानों के लिए राहत देने वाला है। दोपहर के समय घर की छतों और पार्कों में लोगों ने धूप में समय बिताया।
मंगलवार को जिले में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री और अधिकतम 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह और शाम ठंड का एहसास बढ़ रहा है, जबकि दिन में धूप निकलने से राहत मिल रही है। जिला कृषि अधिकारी राजपति शुक्ल ने बताया कि गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए शुरुआती दौर में अनुकूल तापमान जरूरी होता है। रात में ठंडक बढ़ने से पौधों की जड़ों का विकास बेहतर होता है। कल्ले निकलने की प्रक्रिया तेज होती है। इसके विपरीत अधिक तापमान रहने पर पौधों का विकास प्रभावित हो सकता है। मौसम में आ रही ठंडक गेहूं की फसल के लिए लाभकारी मानी जा रही है।
आगे और गिरेगा रात का पारा, बढ़ेगी ठिठुरन
कमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ. सीके त्रिपाठी के अनुसार, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। इससे सुबह और रात में ठंड बढ़ेगी। अधिकतम तापमान में भी धीरे-धीरे कमी आ सकती है।
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मंगलवार को जिले में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री और अधिकतम 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह और शाम ठंड का एहसास बढ़ रहा है, जबकि दिन में धूप निकलने से राहत मिल रही है। जिला कृषि अधिकारी राजपति शुक्ल ने बताया कि गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए शुरुआती दौर में अनुकूल तापमान जरूरी होता है। रात में ठंडक बढ़ने से पौधों की जड़ों का विकास बेहतर होता है। कल्ले निकलने की प्रक्रिया तेज होती है। इसके विपरीत अधिक तापमान रहने पर पौधों का विकास प्रभावित हो सकता है। मौसम में आ रही ठंडक गेहूं की फसल के लिए लाभकारी मानी जा रही है।
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आगे और गिरेगा रात का पारा, बढ़ेगी ठिठुरन
कमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ. सीके त्रिपाठी के अनुसार, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। इससे सुबह और रात में ठंड बढ़ेगी। अधिकतम तापमान में भी धीरे-धीरे कमी आ सकती है।
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