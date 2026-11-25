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मामला 13 अप्रैल 2021 का है। आरोप था कि संजय सिंह ने बंधुआकल के हसनपुर गांव में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सलमा बेगम के समर्थन में बिना अनुमति चुनावी सभा की थी। तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव की तहरीर पर संजय सिंह सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शेष 12 आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई जारी रही। 18 नवंबर को अभियोजन पक्ष के चार गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस पूरी की गई। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद सभी 12 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। करीब पांच वर्ष पुराने इस मुकदमे में अदालत के फैसले से मामले का निस्तारण हो गया।