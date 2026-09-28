Sultanpur News: हर महीने होगी बच्चों की शैक्षिक प्रगति की समीक्षा

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शिक्षा विभाग ने यह समीक्षा व्यवस्था विद्यालय स्तर से लेकर ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर तक लागू की है। प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में विद्यालयों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। समीक्षा में शैक्षिक कैलेंडर के पालन और पाठ्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति जांची जाएगी। बच्चों की सीखने संबंधी कठिनाइयों पर भी चर्चा होगी। कमियां पाए जाने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।मासिक समीक्षा के मुख्य बिंदुमासिक समीक्षा में निपुण भारत मिशन की प्रगति का आकलन होगा। छात्र नामांकन और उनकी उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बालिका एवं समावेशी शिक्षा के साथ डिजिटल संसाधनों के उपयोग की भी समीक्षा होगी। प्री-प्राइमरी शिक्षा और पीएम पोषण योजना के क्रियान्वयन की स्थिति भी जांची जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि बच्चों की उपस्थिति और नामांकन की नियमित समीक्षा होगी।