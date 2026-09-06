Sultanpur News: मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए सात खिलाड़ी चयनित
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 06 Sep 2026 12:59 AM IST
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सुल्तानपुर। प्रदेश स्तरीय समन्वय सबजूनियर बालक फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए शुक्रवार को जिले स्तर पर खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है। इसमें सात खिलाड़ियों का चयन मंडल स्तरीय ट्रायल के लिए हुआ है।
पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित ट्रायल में जिले के कई युवा फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयनित खिलाड़ियों में अथर्व कुमार साहू, हर्षित, विराज सिंह, मो. आगा खान, अभिनव गुप्ता, आयुष विश्वकर्मा, कौशलेंद्र प्रताप यादव शामिल हैं। जिला क्रीड़ाधिकारी राजेश कुमार सोनकर ने बताया कि इन ट्रायल के माध्यम से प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए टीम का गठन किया जाएगा।
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पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित ट्रायल में जिले के कई युवा फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयनित खिलाड़ियों में अथर्व कुमार साहू, हर्षित, विराज सिंह, मो. आगा खान, अभिनव गुप्ता, आयुष विश्वकर्मा, कौशलेंद्र प्रताप यादव शामिल हैं। जिला क्रीड़ाधिकारी राजेश कुमार सोनकर ने बताया कि इन ट्रायल के माध्यम से प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए टीम का गठन किया जाएगा।
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