Sultanpur News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 58,968 मामलों का निस्तारण

विज्ञापन



परिवार न्यायालयों में प्रधान न्यायाधीश फराह मतलूब, शालिनी सागर व निशा सिंह के प्रयास से वैवाहिक विवादों से जुड़े 66 मामलों का समाधान किया गया। कई जोड़ो को विदा कराया गया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 133 मामलों को निपटाया। इसमें बीमा कंपनी के प्रतिनिधि एसएन पांडेय के प्रयास से 55 मामलों का निस्तारण कर पीड़ितों को 3.70 करोड़ की क्षतिपूर्ति दिलाने में मदद की गई। वहीं, स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राधेश्याम यादव ने विद्युत एवं बीमा से जुड़े 24 वादों को निपटाया। एडीजे चतुर्थ राकेश यादव 275 मामलों को निपटाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत में सर्वाधिक 6,038 मामले निपटाए गए। वहीं, अन्य अदालतों ने भी मामलों का सुलह-समझौते के जरिये निपटाने में अहम भूमिका निभाई। (संवाद)

विज्ञापन

सुल्तानपुर। जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में 58,968 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। जिलाधिकारी सुल्तानपुर और उनके अधीनस्थ पीठासीन अधिकारियों ने 18,816 मामलों का निस्तारण किया। अमेठी जिलाधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने 26,863 मामलों का निस्तारण कराया।