एक्सप्रेसवे : वाहन से टकराकर पलटी बोलेरो, युवक की मौत

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यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी राम चंद्र वर्मा के मुताबिक बोलेरो लखनऊ से अंबेडकरनगर जा रही थी। सुबह करीब 4:35 बजे हलियापुर के रामपुर बबुआन गांव के पास बोलरो अज्ञात वाहन की टक्कर से बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से अयोध्या कुमारगंज के पिठला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने अंसार को मृत घोषित कर दिया।हादसे में अंबेडकरनगर निवासी रोहित (24), अर्पित विश्वकर्मा (19), दुर्गेश सिंह (25), मनीष यादव (24), चालक सूरज मोहन यादव (26) और राकेश (25) घायल हुए हैं। दुर्गेश, सूरज मोहन, राकेश और रोहित को मेडिकल कॉलेज दर्शननगर भेजा गया है। वहीं अर्पित और मनीष का पिठला अस्पताल में उपचार चल रहा है।क्षेत्राधिकारी बल्दीराय आशुतोष कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है, पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।