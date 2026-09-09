Sultanpur News: रामपुर बबुआन ग्राम पंचायत जीरो वेस्ट गांव चयनित

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ग्राम प्रधान रति राम की अध्यक्षता में बुधवार को एक बैठक हुई। इसमें एडीओ पंचायत दयावंत सिंह और अन्य अधिकारियों ने योजना की जानकारी दी। प्रथम चरण में गांव में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। गलियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई की गई। ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। बैठक के बाद एडीओ पंचायत और ग्राम प्रधान के नेतृत्व में एक स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई।

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विंदेश्वरीगंज। बल्दीराय की रामपुर बबुआन ग्राम पंचायत को जीरो वेस्ट गांव के रूप में चुना गया है। शासन के निर्देश पर पंचायत राज विभाग ने यह चयन किया है। गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद शुरू हो गई है।