Sultanpur News: नारी शक्ति चैंपियनशिप की तैयारियां तेज, आठ टीमें लेंगी हिस्सा

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इसमें प्रदेश की आठ टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें सशस्त्र सुरक्षा बल लखनऊ, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, महाराणा प्रताप एकेडमी लखनऊ और उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ की टीमें शामिल हैं। इसके अलावा, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, अयोध्या हॉस्टल, टैलेंट एकेडमी ऑफ वॉलीबॉल वाराणसी और सुल्तानपुर स्टेडियम की टीमें भी हिस्सा लेंगी।आयोजन समिति के अजय दुबे ने बताया कि प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए खेल मैदान की साफ-सफाई और व्यवस्था का काम चल रहा है। टीमों के ठहरने, खान-पान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।