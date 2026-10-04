Sultanpur News: नारी शक्ति चैंपियनशिप की तैयारियां तेज, आठ टीमें लेंगी हिस्सा
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:14 AM IST
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कुड़वार। कस्बे के खेल मैदान पर 10 और 11 अक्तूबर को प्रदेश स्तरीय नारी शक्ति चैंपियनशिप वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रतियोगिता का आयोजन भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष मनीषा पांडेय के संयोजन में किया जा रहा है।
इसमें प्रदेश की आठ टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें सशस्त्र सुरक्षा बल लखनऊ, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, महाराणा प्रताप एकेडमी लखनऊ और उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ की टीमें शामिल हैं। इसके अलावा, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, अयोध्या हॉस्टल, टैलेंट एकेडमी ऑफ वॉलीबॉल वाराणसी और सुल्तानपुर स्टेडियम की टीमें भी हिस्सा लेंगी।
आयोजन समिति के अजय दुबे ने बताया कि प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए खेल मैदान की साफ-सफाई और व्यवस्था का काम चल रहा है। टीमों के ठहरने, खान-पान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।
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इसमें प्रदेश की आठ टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें सशस्त्र सुरक्षा बल लखनऊ, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, महाराणा प्रताप एकेडमी लखनऊ और उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ की टीमें शामिल हैं। इसके अलावा, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, अयोध्या हॉस्टल, टैलेंट एकेडमी ऑफ वॉलीबॉल वाराणसी और सुल्तानपुर स्टेडियम की टीमें भी हिस्सा लेंगी।
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आयोजन समिति के अजय दुबे ने बताया कि प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए खेल मैदान की साफ-सफाई और व्यवस्था का काम चल रहा है। टीमों के ठहरने, खान-पान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।
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