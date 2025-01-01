Sultanpur News: स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण संरक्षण का माध्यम है मशरूम
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 11 Sep 2026 12:07 AM IST
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सुल्तानपुर। मशरूम की खेती पर बृहस्पतिवार को राणा प्रताप पीजी कॉलेज में व्याख्यानमाला आयोजित की गई। मशरूम को स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बताते हुए कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. शिशिर कुमार श्रीवास्तव ने इसे पर्यावरण संरक्षण का माध्यम बताया।
उन्होंने बताया कि इसकी खेती कम जगह और कम लागत में कराई जा सकती है। इसमें अधिक आर्थिक लाभ होता है। मशरूम को न्यूट्रिशन से भरपूर और पोटैशियम की कमी दूर करने वाला बताया गया। इसमें न्यूनतम तीस प्रतिशत या इससे अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश कुमार त्रिपाठी की मौजूदगी में हुए आयोजन का संचालन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. प्रीति प्रकाश ने किया। इस मौके पर वाणिज्य संकायाध्यक्ष डॉ. विवेक सिंह, यशस्वी प्रताप सिंह समेत महाविद्यालय के शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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उन्होंने बताया कि इसकी खेती कम जगह और कम लागत में कराई जा सकती है। इसमें अधिक आर्थिक लाभ होता है। मशरूम को न्यूट्रिशन से भरपूर और पोटैशियम की कमी दूर करने वाला बताया गया। इसमें न्यूनतम तीस प्रतिशत या इससे अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश कुमार त्रिपाठी की मौजूदगी में हुए आयोजन का संचालन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. प्रीति प्रकाश ने किया। इस मौके पर वाणिज्य संकायाध्यक्ष डॉ. विवेक सिंह, यशस्वी प्रताप सिंह समेत महाविद्यालय के शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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