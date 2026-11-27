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ग्रामीणों ने बताया कि मनोज कुमार बुधवार देर शाम बाइक से किसी काम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड से जा रहे थे। गांव के पास ही एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से वह घायल हो गए। दुर्घटना के बाद कार लेकर चालक घटनास्थल से भाग निकला। मनोज को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, देर रात उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद बृहस्पतिवार को मनोज का शव गांव पहुंचा तो परिजनों में चीख-पुकार मच गई। मनोज कुमार की मौत से पत्नी प्रतिभा, पुत्र प्रबल और पुत्री सोनम गमजदा हैं। जयसिंहपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विवेक राय ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।(संवाद)