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Sultanpur News: रास्ते के विवाद में मारपीट, चार महिलाएं घायल

Sun, 04 Oct 2026 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:13 AM IST
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Four women injured in altercation over a pathway dispute.
कादीपुर। अमरेथू डड़िया गांव में शनिवार को रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों की कुल चार महिलाएं घायल हो गईं। मारपीट में एक पक्ष की खुशबू (21) और उनकी बहन अलका को चोटें आईं। दूसरे पक्ष से चंद्रावती (40) और उनकी बहू नीलम (21) भी घायल हुई हैं। घायल महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कादीपुर पहुंचाया गया। वहां उनका उपचार जारी है।
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