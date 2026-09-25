Sultanpur News: बीफार्मा छात्रा पर कार चढ़ाने के आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला के मुताबिक उनकी पुत्री बीफार्मा की छात्रा है। आरोप है कि अमेठी जिले के गाजीपुर-रामगंज निवासी अजीत सिंह काफी दिनों से उनकी पुत्री का पीछा करता है। कई बार आरोपी ने पुत्री से छेड़छाड़ किया था। पुत्री ने विरोध भी किया था। बुधवार शाम आरोपी ने पुत्री का पीछा किया। विज्ञापन

इसके बाद कलेक्ट्रेट गेट के पास आरोपी अजीत ने उनकी पुत्री पर कार चढ़ा दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद आरोपी अपने एक अज्ञात साथी के साथ कार लेकर घटनास्थल से भाग निकला था। सीओ सिटी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला के मुताबिक उनकी पुत्री बीफार्मा की छात्रा है। आरोप है कि अमेठी जिले के गाजीपुर-रामगंज निवासी अजीत सिंह काफी दिनों से उनकी पुत्री का पीछा करता है। कई बार आरोपी ने पुत्री से छेड़छाड़ किया था। पुत्री ने विरोध भी किया था। बुधवार शाम आरोपी ने पुत्री का पीछा किया।इसके बाद कलेक्ट्रेट गेट के पास आरोपी अजीत ने उनकी पुत्री पर कार चढ़ा दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद आरोपी अपने एक अज्ञात साथी के साथ कार लेकर घटनास्थल से भाग निकला था। सीओ सिटी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

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सुल्तानपुर। शहर में कलेक्ट्रेट गेट के सामने बुधवार शाम तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बीफार्मा की छात्रा (18) के घायल होने के मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने कार चालक व एक अज्ञात के खिलाफ बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता की मां ने आरोपी कार चालक पर अपनी पुत्री के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है।