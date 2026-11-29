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सरैया बनकेपुर निवासी जाबिर के मुताबिक गांव में ईंट भट्ठे पर खड़े चार ट्रैक्टर की चार बैटरियां भी शुक्रवार रात चोरी हो गई। धम्मौर थाने के प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। (संवाद)

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धम्मौर। दो स्थानों पर शुक्रवार देर रात चोरों ने छह ट्रैक्टर और एक ई-रिक्शा की बैटरी चोरी कर लीं। चोर एक रोटावेटर के दो उपकरण भी खोल ले गए। समनाभार निवासी रोशन लाल के मुताबिक शुक्रवार देर रात उन्होंने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खुल सका। वह खिड़की के रास्ते बाहर निकले और देखा तो दो ट्रैक्टर व ई-रिक्शा की छह बैटरी चोरी हो गई थी। ट्रैक्टर में लगे रोटावेटर के दो उपकरण भी चोरी हो गए थे।