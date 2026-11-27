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सोनभद्र जिले के दुद्धी कोतवाली के अनपरा ओबरा निवासी महेश यादव के सबसे बड़े पुत्र अनूप कुमार यादव की पंजाब के मुकेरिया में राजपूत रेजीमेंट की 17वीं बटालियन में तैनाती थी। वर्ष 2009 में सेना में भर्ती हुए थे। अनूप बुधवार को लखनऊ से वाराणसी के लिए बेगमपुरा एक्सप्रेस से घर जाने के लिए जनरल टिकट लेकर निकले थे। बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे लंभुआ स्टेशन से महज 200 मीटर पहले वह ट्रेन से गिरकर घायल हो गए। आशंका जताई जा रही है कि वे बोगी में गेट पर खड़े थे और पैर फिसलने से ट्रेन के नीचे आ गए, उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।मृतक के शरीर पर मिले कपड़े की जेब से सेना का आईकार्ड, आधार व अवकाश का मेमो मिला। आधार कार्ड व अन्य आईडी प्रूफ के माध्यम से जीआरपी ने परिजनों से संपर्क करते हुए दुर्घटना के बारे में जानकारी दी। देर शाम सुल्तानपुर स्टेशन पर मृतक की पत्नी आराधना, ममेरे भाई आनंद यादव व अन्य परिजन पहुंचे। जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक बृजेश यादव ने बताया कि परिजनों ने शव की शिनाख्त कर ली है।चचेरी बहन की शादी में शामिल हो जा रहे थेममेरे भाई आनंद ने बताया कि अनूप के पिता महेश यादव यूपीपीसीएल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनकी मां उर्मिला देवी का पहले ही निधन हो चुका है। अनूप तीन भाइयों में बड़े थे। उनके दो भाई मृत्युंजय व संजय हैं। परिवार में उनकी पत्नी आराधना व दो मानस (09) व वायुन (02) हैं। अनूप 30 नवंबर को चचेरी बहन की शादी में शामिल होने घर जा रहे थे। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।(संवाद)