फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Allegation of locking the temple; worship disrupted.

Sultanpur News: मंदिर में ताला लगाने का आरोप, पूजा-अर्चना बाधित

Sun, 04 Oct 2026 12:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Allegation of locking the temple; worship disrupted.
सुल्तानपुर। पौराणिक सीताकुंड तीर्थ में नागा बाबा आशागिरि की ओर से स्थापित दुर्गा, गंगा और गोमती मंदिर में बृहस्पतिवार को जबरन ताला लगा दिया गया है। नागा बाबा आश्रम के महंत अजय आनंद गिरि ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर पूजा-अर्चना बाधित कर दी है। इससे तीर्थ परिसर में अशांति का माहौल है।
विज्ञापन

महंत ने प्रशासन से ताला खुलवाकर पूजा व्यवस्था बहाल कराने की मांग की है। सीताकुंड तीर्थ गोमती मित्र मंडल की सेवा गतिविधियों से भी जुड़ा है। परिसर में पीपल, बरगद, तुलसी सहित धार्मिक और औषधीय महत्व के पौधे मौजूद हैं। महंत ने प्राचीन शिलालेख और धार्मिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की भी मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed