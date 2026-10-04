Sultanpur News: मंदिर में ताला लगाने का आरोप, पूजा-अर्चना बाधित

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महंत ने प्रशासन से ताला खुलवाकर पूजा व्यवस्था बहाल कराने की मांग की है। सीताकुंड तीर्थ गोमती मित्र मंडल की सेवा गतिविधियों से भी जुड़ा है। परिसर में पीपल, बरगद, तुलसी सहित धार्मिक और औषधीय महत्व के पौधे मौजूद हैं। महंत ने प्राचीन शिलालेख और धार्मिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की भी मांग की है।

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सुल्तानपुर। पौराणिक सीताकुंड तीर्थ में नागा बाबा आशागिरि की ओर से स्थापित दुर्गा, गंगा और गोमती मंदिर में बृहस्पतिवार को जबरन ताला लगा दिया गया है। नागा बाबा आश्रम के महंत अजय आनंद गिरि ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर पूजा-अर्चना बाधित कर दी है। इससे तीर्थ परिसर में अशांति का माहौल है।