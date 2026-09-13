Sultanpur News: राष्ट्रीय सेवा रत्न से नवाजे गए अभिषेक सिंह

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रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन की ओर से आयोजित तीन दिवसीय महोत्सव में विभिन्न प्रदेशों से रक्तदाता पहुंचे। इसमें 10 ब्लड बैंकों ने सहभागिता की। अभिषेक सिंह को सिंघरामऊ स्टेट की महारानी डॉ. अंजू सिंह, विधायक अभय सिंह और आकाश गुप्ता ने सम्मान प्रदान किया। संवाद

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सुल्तानपुर। युवा समाजसेवी और गायत्री परिवार से जुड़े अभिषेक सिंह को रविवार को अयोध्या में आयोजित राष्ट्रीय रक्तदान महोत्सव में राष्ट्रीय सेवा रत्न सम्मान से नवाजा गया।