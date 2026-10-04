Sultanpur News: अभयराज यादव अध्यक्ष, प्रदीप शुक्ल बने बार सचिव

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अध्यक्ष पद के लिए अभयराज यादव ने 11 मतों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें कुल 33 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी अनिल शुक्ला को 22 मत प्राप्त हुए। बब्बन मिश्र को 19 मत मिले। सचिव पद पर प्रदीप शुक्ल ने एक मत से जीत दर्ज की। उन्हें 30 मत मिले, जबकि प्रेम शंकर पांडेय को 29 और भूपेंद्र प्रताप सिंह को 15 मत प्राप्त हुए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश वर्मा ने 55 मत पाकर जीत हासिल की, राघवेंद्र दुबे को 19 मत मिले। कोषाध्यक्ष पद पर शिवशंकर तिवारी और सह सचिव पद पर महेंद्रनाथ पांडेय निर्विरोध निर्वाचित हुए।चुनाव एल्डर कमेटी के चेयरमैन राधेश्याम तिवारी की देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान राज नारायण मिश्र, विजय शंकर शुक्ला, संतोष कुमार मिश्र, बाबूलाल यादव, शंकर नाथ दुबे, श्याम लाल गुप्ता, विवेक श्रीवास्तव, धनंजय सिंह, मनोज सिंह, शिव नारायण पांडेय, रमेश कुमार यादव, संजय धुरिया सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। पूर्व अध्यक्ष रविशंकर मिश्र भी उपस्थित रहे।