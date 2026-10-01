Sonebhadra News: ट्रेलर का टायर फटा, मुर्धवा-बीजपुर मार्ग पर चार किमी जाम

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रेणुकूट। मुर्धवा-बीजपुर मार्ग पर बुधवार को मशीन लेकर जा रहे भारी ट्रेलर का टायर फटने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। ट्रेलर पर हाइड्रोलिक क्रॉलर एक्सकेवेटर (पोकलेन) लदी थी। टायर फटने के बाद ट्रेलर बीच सड़क पर खड़ा हो गया। इससे सिंगल रोड पर दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। करीब चार किलोमीटर लंबे जाम में तीन घंटे तक वाहन फंसे रहे। जाम मुर्धवा से करीब एक किलोमीटर आगे से कटौली मोड़ तक लगा रहा। इससे बस, ट्रक, छोटे मालवाहक और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार सिंगल रोड होने के बावजूद मार्ग पर भारी और ओवरलोड वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। बड़े वाहनों के आमने-सामने आने पर सड़क पर जगह कम बचती है। ऐसे में किसी भारी वाहन के खराब होने पर यातायात पूरी तरह ठप हो जाता है। सूचना पर पिपरी पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात सुचारु कराने में जुट गई। वाहनों को धीरे-धीरे निकालने का प्रयास किया गया। एसओ राजेश जी चौबे ने बताया कि सूचना मिलते ही रेणुकूट चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। आवागमन सुचारु कराने का प्रयास किया जा रहा है।