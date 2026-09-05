फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Tomato, cucumber, and bitter gourd crops destroyed by rain

Sonebhadra News: बारिश से टमाटर, खीरा और करेला की फसलें तबाह, लाखों का नुकसान

Sat, 05 Sep 2026 12:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Tomato, cucumber, and bitter gourd crops destroyed by rain
बभनी में बारिश से नुकसान टमाटर की फसल। संवाद - फोटो : सांकेतिक
बभनी। लगातार हो रही तेज बारिश से बभनी ब्लॉक के चैनपुर, पोखरा और म्योरपुर ब्लॉक के धरतीडाड क्षेत्र में सब्जी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भरने से टमाटर, खीरा, बरबटी, लौकी और करेला की फसलें सड़कर बर्बाद हो गईं। वहीं उड़द और तिल की फसल को भी काफी क्षति पहुंची है। फसलों के तबाह होने से किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।
विज्ञापन

चैनपुर, पोखरा और धरतीडाड क्षेत्र के किसान संतोष कुमार दुबे, धर्मेंद्र जायसवाल, जय कुमार सिंह, लेखंशु गुप्ता, रामा, संतोष गुप्ता, मुन्नी लाल गुप्ता और मंशाराम गुप्ता समेत अन्य किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। किसानों के अनुसार खेतों में कई दिनों से पानी जमा है। जलभराव के कारण सब्जियों में सड़न शुरू हो गई और देखते ही देखते तैयार फसल नष्ट हो गई। बारिश से फसल नष्ट होने के बाद अब परिवार के भरण-पोषण के साथ बैंक और साहूकारों का कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी है। पीड़ित किसानों ने जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों से गांवों में टीम भेजकर फसलों के नुकसान का सर्वे कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि समय रहते नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिल सके।
विज्ञापन

जिन किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा हुआ है, वे फसल नुकसान की शिकायत दर्ज कराएं। ताकि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके। - नीरज कुमार साहू, एडीओ कृषि-बभनी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed