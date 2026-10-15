महिलाओं को संगठन से जोड़कर मजबूत करेंगे महिला मोर्चा : आशा विश्वकर्मा

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सोनभद्र। भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आशा विश्वकर्मा के बुधवार को लखनऊ से सोनभद्र आगमन पर मधुपुर, हिंदुआरी और रॉबर्ट्सगंज में कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह स्वागत किया। फूल-मालाओं से अभिनंदन कर कार्यकर्ताओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दीं। रॉबर्ट्सगंज पहुंचने पर आशा विश्वकर्मा ने शीतला माता मंदिर में दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने नगर भ्रमण किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा की पदाधिकारियों में उत्साह देखने को मिला। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आशा विश्वकर्मा ने कहा कि महिलाओं को संगठन से जोड़कर महिला मोर्चा को और मजबूत बनाया जाएगा। पार्टी की नीतियों और केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को सशक्त करना प्राथमिकता होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सहयोग से महिला मोर्चा की गतिविधियों को गति देने की बात कही। इस मौके पर घोरावल विधायक डॉ. अनिल कुमार मौर्य, अंगद विश्वकर्मा, देवेश मिश्रा, शिवम सिंह राजपूत, रामबली मौर्य, पिंटू सिंह, प्रमिला जायसवाल, रंजन पांडेय, किरन त्रिपाठी, तारा देवी, रंगीता, विभा, संध्या, कृष्णकुमारी, चंपा आदि मौजूद रहे।