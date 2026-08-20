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Sonebhadra News: रिक्शा ठेला पर बाइक रखकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सपाई

Thu, 20 Aug 2026 11:50 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:50 PM IST
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SP workers arrived at the Collectorate with a motorcycle loaded onto a rickshaw-cart
रिक्शा ठेला पर बाइक रखकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते सपा कार्यकर्ता। स्त्रोत : विज्ञप्ति
सोनभद्र। ई-20 पेट्रोल के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रिक्शा ठेला पर बाइक लादकर विरोध जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने किया। प्रमोद यादव ने आरोप लगाया कि ई-20 पेट्रोल के इस्तेमाल से मोटरसाइकिल और चारपहिया वाहनों के इंजन में खराबी आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ई-20 पेट्रोल को सही बता रही है, जबकि भाजपा के कुछ मंत्री, विधायक और सलाहकार भी इसका विरोध कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि गन्ने और चावल से पेट्रोल तैयार किया जा रहा है। सरकार ने त्योहार के समय चीनी के दाम बढ़ा दिए, जबकि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत नहीं दी गई। इससे महंगाई का बोझ जनता पर बढ़ रहा है। जुनैद अंसारी और सुरेश अग्रहरि ने कहा कि जनता पेट्रोल की पूरी कीमत चुका रही है, लेकिन उसे मिलावटी तेल मिल रहा है। प्रदर्शन में हरिशंकर विश्वकर्मा, सरजू प्रसाद, सतीश कुमार, अंकित अग्रहरि, गोपाल गुप्ता, प्रकाश भारती, अशोक केवट मौजूद रहे।
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