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उन्हें 15 दिनों के भीतर तीन युवा नेताओं के नाम प्रदेश कार्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है, ताकि नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के साथ जिला कमेटी का गठन किया जा सके। यह जानकारी पवन शुक्ला ने प्रेस नोट जारी कर दी।

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युवा राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की सोनभद्र जिला कमेटी को अध्यक्ष सहित तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। प्रयागराज क्षेत्र के युवा रालोद अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह (पंचु पटेल) ने सोनभद्र निवासी एवं क्षेत्रीय महासचिव पवन शुक्ला को जिला प्रभारी नियुक्त किया है।