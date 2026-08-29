Sonebhadra News: परासपानी पंप हाउस में घुसा बारिश का पानी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:32 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:32 AM IST
विज्ञापन
चोपन ब्लॉक के कोटा ग्राम पंचायत स्थित परासपानी में जीएलआर-2 पंप हाउस भारी बारिश के कारण जलमग्न हो गया। इससे पेयजल आपूर्ति बाधित होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। पंप हाउस में पानी भरने से लाखों रुपये के उपकरण खराब होने की आशंका जताई जा रही है।
बृहस्पतिवार रात हुई तेज बारिश के बाद पंप हाउस में मोटर, पंप, जनरेटर और बिजली की वायरिंग समेत अन्य उपकरण पानी में डूब गए। पंप हाउस संचालक ने जरूरी सामान बाहर निकाल लिया, लेकिन पानी की निकासी के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। परासपानी निवासी आरके सिंह आर्मो ने पंप हाउस के निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पंप हाउस खाईनुमा भूमि पर बनाया गया है, जिसके कारण पहले भी यहां जलभराव हो चुका है। पूर्व में भी मोटर और अन्य उपकरण खराब होने से विभाग को लाखों रुपये का नुकसान हुआ था।
ग्रामीणों के अनुसार, बरसात से पहले जून में ही अधिकारियों को जलभराव की समस्या से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद समय रहते समस्या का समाधान नहीं कराया गया।
विज्ञापन
इस संबंध में असिस्टेंट मैनेजर विजय सिंह ने बताया कि वह अभी बैठक में हैं। समस्या का समाधान कराया जाएगा।
विज्ञापन
बृहस्पतिवार रात हुई तेज बारिश के बाद पंप हाउस में मोटर, पंप, जनरेटर और बिजली की वायरिंग समेत अन्य उपकरण पानी में डूब गए। पंप हाउस संचालक ने जरूरी सामान बाहर निकाल लिया, लेकिन पानी की निकासी के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। परासपानी निवासी आरके सिंह आर्मो ने पंप हाउस के निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पंप हाउस खाईनुमा भूमि पर बनाया गया है, जिसके कारण पहले भी यहां जलभराव हो चुका है। पूर्व में भी मोटर और अन्य उपकरण खराब होने से विभाग को लाखों रुपये का नुकसान हुआ था।
विज्ञापन
ग्रामीणों के अनुसार, बरसात से पहले जून में ही अधिकारियों को जलभराव की समस्या से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद समय रहते समस्या का समाधान नहीं कराया गया।
विज्ञापन
इस संबंध में असिस्टेंट मैनेजर विजय सिंह ने बताया कि वह अभी बैठक में हैं। समस्या का समाधान कराया जाएगा।