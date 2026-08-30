Sonebhadra News: शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाया, तीन दिन लॉज में रखा

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ओबरा। नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में ओबरा पुलिस ने रविवार को किशोरी को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सदानंद राय ने बताया कि 30 अगस्त को किशोरी की मां ने तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री को 26 अगस्त को शाम करीब 6:30 बजे सेक्टर-10 निवासी एक युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी राहुल (22) पुत्र रंजीत निवासी सेक्टर-10 को रविवार सुबह करीब 9:40 बजे ओबरा डैम स्टेशन के पीछे वाली सड़क से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह 26 अगस्त को नाबालिग को शादी करने की बात कहकर बहला-फुसलाकर प्रयागराज ले गया था। वहां नैनी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित अर्पित लॉज में कमरा लेकर करीब तीन दिन तक रहा। आरोपी ने बताया कि उसे जानकारी हुई कि किशोरी की मां ने उसके खिलाफ ओबरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद वह किशोरी को वापस छोड़कर स्वयं बाहर जाने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।