Sonebhadra News: तीन घंटे की देरी से भदोही पहुंची केवी एक्सप्रेस
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:38 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:38 AM IST
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भदोही-जंघई रेलमार्ग पर मंगलवार को पांच ट्रेनें एक घंटे से लेकर ढाई घंटे देरी से चलीं। मंगलवार को 15128 नई दिल्ली-बनारस केवी एक्सप्रेस 3.05 घंटे की देरी से आई। 15120 देहरादून-बनारस जनता एक्सप्रेस ढाई घंटे देरी से आई। भदोही स्टेशन अधीक्षक कोमल सिंह के अनुसार काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस रात 2.23 बजे के बजाय सुबह 5.28 बजे भदोही आई। इसी प्रकार जनता एक्सप्रेस का निर्धारित समय दोपहर 1.03 बजे है लेकिन यह ट्रेन दोपहर 3.52 बजे भदोही पहुंची। 13006 अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल तथा 22542 आनंद विहार-बनारस गरीब रथ देनो ट्रेनें एक एक घंटे देरी से भदोही पहुंचीं। जबकि प्रतापगढ़-बनारस पैसेंजर ट्रेन सवा घंटे देरी से सुबह 6.58 के बजाय 8.13 बजे भदोही स्टेशन पर पहुंची। पैसेंजर ट्रेन से प्रतिदिन भारी संख्या में लगों को वाराणसी जाना होता है। जिसके देरी से चलने से यात्रियों को परेशानी हुई।
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