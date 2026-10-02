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Sonebhadra News: मारकुंडी की गलियों में उतरे डीएम संचारी रोगों से बचाव का दिया संदेश

Fri, 02 Oct 2026 12:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:42 AM IST
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DM visits the streets of Markundi; spreads the message of prevention against communicable diseases.
सोनभद्र। संचारी रोगों की रोकथाम के लिए बृहस्पतिवार से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हो गया। डीएम चर्चित गौड़ ने ग्राम मारकुंडी से अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद डीएम खुद गांव की गलियों में पैदल पहुंचे और ग्रामीणों से संवाद कर स्वच्छता, जलभराव की रोकथाम और बीमारी के लक्षण दिखने पर समय से जांच कराने के लिए जागरूक किया। डीएम ने ग्रामीणों से कहा कि घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और नियमित रूप से साफ-सफाई रखें। डेंगू, मलेरिया समेत मच्छरजनित और जलजनित रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास की सफाई जरूरी है। उन्होंने बुखार या बीमारी के अन्य लक्षण दिखाई देने पर खुद से दवा लेने के बजाय नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच और उपचार कराने की अपील की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभागों की टीमें गांव-गांव पहुंचकर डेंगू, मलेरिया समेत वेक्टर जनित और जलजनित रोगों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करेंगी। घर-घर जाकर सफाई, जलभराव रोकने, स्वच्छ पेयजल के इस्तेमाल और बुखार की स्थिति में सावधानियों की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान सीएमओ डॉ. रमेश कुमार मिश्रा, एसीएमओ डॉ. प्रेमनाथ, बीएसए मुकुल पांडेय, बीडीओ लालजी शुक्ला, जिला मलेरिया अधिकारी डीएन श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
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