Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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ट्रायल : जूनियर बालिका वर्ग की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर खिलाड़ियों का चयन ट्रायल विशिष्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम तियरा में। सुबह 8 बजे।दुर्गा सप्तशती पाठ : रॉबर्ट्सगंज दंडइत बाबा मंदिर मृत्युंजय महादेव दक्षिणेश्वर काली दस महाविद्या शक्तिपीठ में कोटि होम महायज्ञ दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन। सुबह 09 बजेजागरूकता: मिशन शक्ति के तहत महिला कल्याण व पुलिस विभाग की ओर से रामगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम। सुबह 11 बजे।