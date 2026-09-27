Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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रक्तदान शिविर : लोढ़ी स्थित मेडिकल काॅलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में आम आदमी पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर। सुबह 10:30 बजे

परामर्श शिविर : पति-पत्नी के बीच विवादों के समाधान के लिए रॉबर्ट्सगंज महिला थाना परिसर में परिवार परामर्श शिविर। सुबह 11 बजे।

मन की बात : रॉबर्ट्सगंज में आदर्श इंटर कॉलेज बूथ पर भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। सुबह 11 बजे

बैठक : रॉबर्ट्सगंज समाजवादी पार्टी कार्यालय में स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक। सुबह 11 बजे

गौ कथा : रॉबर्ट्सगंज रामलीला मैदान में अखिल भारतीय गौ सेवा ट्रस्ट की ओर से चार दिवसीय गाै कथा। दोपहर 1 बजे

जन आरोग्य मेला : जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला। सुबह 10 बजे