Sonebhadra News: मकान से पांच लाख के आभूषण चोरी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:06 AM IST
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म्योरपुर। स्थानीय थानाक्षेत्र के आश्रम मोड़ पर एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने सोने-चांदी के आभूषण समेत करीब पांच लाख रुपये का सामान चुरा लिया। गृहस्वामी परिवार सहित पैतृक गांव गए हुए थे। शनिवार की सुबह घटना की जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी गई। गृहस्वामी प्रीतम सिंह ने बताया कि वह करीब एक सप्ताह पहले नगवां ब्लॉक के चौखड़ा गांव गए थे। इस दौरान उनका आश्रम मोड़ स्थित मकान बंद था। शनिवार की सुबह उन्हें सूचना मिली कि उनके मकान का मुख्य द्वार खुला हुआ है। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा था और सामान बिखरा पड़ा था। चोर मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसे थे। चोरी के बाद वे मकान का पिछला दरवाजा खोलकर निकले। चोर सोने-चांदी के आभूषणों के साथ अन्य कीमती सामान भी ले गए।
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