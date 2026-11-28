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सोनभद्र। सर्दी बढ़ने के साथ ही ऊर्जांचल में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा है। शनिवार को अनपरा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 307 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से देर शाम बुलेटिन जारी किया गया है। बल्लभगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 333 दर्ज किया गया। इसके बाद अनपरा की हवा में प्रदूषण का स्तर देश में सबसे ज्यादा रहा। तीसरे स्थान पर धौरहरा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 302 दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 293 दर्ज किया गया। दिवाली के बाद से अनपरा की हवा में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। गत नौ नवंबर को 355 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया था।प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने दौरा कर कई निर्देश दिए थे। कुछ दिनों तक स्थिति में सुधार दर्ज किया गया था। अब फिर से प्रदूषण के स्तर में वृद्धि दिखने लगी है। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य के लिहाज से इस स्थिति को खतरनाक बताया है। अनपरा क्षेत्र के लोगों को जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी आरके सिंह के मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण के जरूरी उपाय अमल में लाए जा रहे हैं। बोर्ड की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है।