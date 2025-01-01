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सोनभद्र। जिले के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में मंगलवार से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गईं। पहले दिन गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत और उर्दू की परीक्षा हुई। जिले के 1407 प्राथमिक, 257 उच्च प्राथमिक और 397 कंपोजिट विद्यालयों में दो पालियों में आयोजित परीक्षा में करीब ढाई लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए। पहली पाली की परीक्षा सुबह साढ़े नौ से साढ़े 11 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर साढ़े 12 से ढाई बजे तक हुई। पहली पाली में कक्षा दो के बच्चों ने गणित, कक्षा चार, पांच और छह के विद्यार्थियों ने हिंदी तथा कक्षा सात और आठ के विद्यार्थियों ने विज्ञान की परीक्षा दी। दूसरी पाली में कक्षा तीन से आठ तक के बच्चों ने संस्कृत और उर्दू का इम्तिहान दिया। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए विद्यालयों में निगरानी के प्रबंध किए गए थे। कक्षा एक के बच्चों की परीक्षा 21 नवंबर को केवल मौखिक रूप से ली जाएगी। बीएसए मुकुल आनंद पांडेय ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी संबंधितों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं।