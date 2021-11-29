Sitapur News: थानाध्यक्ष को हटाने की मांग के लिए विहिप का प्रदर्शन

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कार्यकर्ता शैलेंद्र मिश्र के अनुसार तंबौर में हिंदी दिवस के अवसर पर रेडियंस इंटर कॉलेज के प्रबंधक, प्रधानाचार्य एजाज अहमद, प्रबंधक अजीज गौरी और अन्य मुस्लिम शिक्षकों ने धर्मांतरण के उद्देश्य से गैर-मुस्लिमों को अपनी धार्मिक पुस्तकों का हिंदी अनुवाद वितरित किया। इसकी शिकायत विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री उत्तम सिंह ने की थी। घटना के चार दिन बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। विज्ञापन

इस कार्यक्रम में तंबौर थानाध्यक्ष भी प्रमुख रूप से मौजूद थे। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन पुस्तकों का वितरण किया। इसलिए वह भी दोषी हैं। विज्ञापन विज्ञापन

आरोप लगाया कि घटना में नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि थानाध्यक्ष का संरक्षण आरोपियों को मिला हुआ है। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही थानाध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कार्यकर्ता शैलेंद्र मिश्र के अनुसार तंबौर में हिंदी दिवस के अवसर पर रेडियंस इंटर कॉलेज के प्रबंधक, प्रधानाचार्य एजाज अहमद, प्रबंधक अजीज गौरी और अन्य मुस्लिम शिक्षकों ने धर्मांतरण के उद्देश्य से गैर-मुस्लिमों को अपनी धार्मिक पुस्तकों का हिंदी अनुवाद वितरित किया। इसकी शिकायत विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री उत्तम सिंह ने की थी। घटना के चार दिन बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई।इस कार्यक्रम में तंबौर थानाध्यक्ष भी प्रमुख रूप से मौजूद थे। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन पुस्तकों का वितरण किया। इसलिए वह भी दोषी हैं।आरोप लगाया कि घटना में नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि थानाध्यक्ष का संरक्षण आरोपियों को मिला हुआ है। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही थानाध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

सीतापुर। धर्मांतरण के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने और तंबौर थानाध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव कर धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उच्चाधिकारी मामले की जांच को दबा रहे हैं, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के अंदर मांगें पूरी नहीं हुई तो वह लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मामले की शिकायत की जाएगी। एसपी अंकुर अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया कर शांत कराया।