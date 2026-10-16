फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Body of a teenager found hanging from a tree

Sitapur News: पेड़ पर फंदे से लटकता मिला किशोर का शव

Fri, 16 Oct 2026 12:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 16 Oct 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
Body of a teenager found hanging from a tree
पिसावां। प्रेमपुर गांव निवासी लक्ष्मीकांत (15) का शव बृहस्पतिवार को गांव के बाहर एक पेड़ पर बने फंदे से लटकता मिला। वह बुधवार शाम से लापता था। परिजनों ने हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार लक्ष्मीकांत बुधवार शाम से घर से लापता थे। परिजनों ने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बृहस्पतिवार सुबह किशोर का शव मिलने की सूचना परिजनों को ग्रामीणों से मिली।
विज्ञापन

सूचना मिलने पर सीओ महोली ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीओ नागेंद्र चौबे ने बताया कि पिसावां पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। मृतक के मोबाइल फोन आदि की भी जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल के पास किशोर की चप्पलें भी पड़ी मिलीं। किशोर के पिता आशीष कुमार ने गांव निवासी एक किशोरी के भाइयों पर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के भाई के अनुसार लक्ष्मीकांत गांव की ही एक किशोरी को उसके घर छोड़ने गया था। मृतक और किशोरी के बीच प्रेम प्रसंग होने की भी चर्चा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed