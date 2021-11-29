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लोगों के अनुसार मेंहदीपुरवा गांव निवासी ओमप्रकाश शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे अपने भाई रामसागर और एक मजदूर के साथ घर के पास स्थित खेत में खाद डाल रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान गंजाशरीफ गांव निवासी मोईन अपने साथी मनोज पासी, जावेद और अरमान के साथ वहां पहुंचा और ओमप्रकाश से उधार दिए गए रुपयों को लेकर विवाद करने लगा। आरोप है कि वह रुपयों के बदले ओमप्रकाश का ट्रैक्टर लेकर जाने लगा। जब ओमप्रकाश ने ट्रैक्टर रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उनके पैर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे वह घायल हो गए।मारपीट में उनके भाई रामसागर को भी चोटें आईं। वहीं मोईन की दाहिनी जांघ में भी चोट आई है। उसने ओमप्रकाश पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सा अधीक्षक निशांत के अनुसार मोईन के पैर में गोली लगी है। सीओ लहरपुर अभिषेक कुमार ने बताया कि फायरिंग की घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। पुलिस ने घटनास्थल स्थित खेत से एक तमंचा बरामद किया है। जावेद को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है।