Sitapur News: शहर में आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Thu, 01 Oct 2026 12:34 AM IST
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1- भागवत कथा
सुबह 10:00 बजे। नैमिषारण्य स्थित काली पीठ में भागवत कथा का आयोजन होगा।
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2- स्वास्थ्य शिविर
सुबह 10:00 बजे। शहर स्थित विशंभर नारायण इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा।
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3- प्रशिक्षण शिविर
सुबह 10:00 बजे। लहरपुर के आदर्श कैलाश नाथ विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा।
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4- जाप
शाम 06:00 बजे। आंख अस्पताल मार्ग स्थित श्री सर्वशक्तिमान महादेव मंदिर में ओम नम: शिवाय का जाप होगा।
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5- प्रीमियर लीग
शाम 06:00 बजे। मिश्रिख मेला मैदान में मिश्रिख प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। पहले दिन तीन मैच होंगे।
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6- श्रीराम कथा
शाम 07:00 बजे। छन्नूलाल द्वारिका प्रसाद मंदिर बेहटी में श्रीराम कथा का आयोजन होगा। डॉ. सुनीता शास्त्री कथा सुनाएंगी।
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सुबह 10:00 बजे। नैमिषारण्य स्थित काली पीठ में भागवत कथा का आयोजन होगा।
2- स्वास्थ्य शिविर
सुबह 10:00 बजे। शहर स्थित विशंभर नारायण इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा।
3- प्रशिक्षण शिविर
सुबह 10:00 बजे। लहरपुर के आदर्श कैलाश नाथ विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा।
4- जाप
शाम 06:00 बजे। आंख अस्पताल मार्ग स्थित श्री सर्वशक्तिमान महादेव मंदिर में ओम नम: शिवाय का जाप होगा।
5- प्रीमियर लीग
शाम 06:00 बजे। मिश्रिख मेला मैदान में मिश्रिख प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। पहले दिन तीन मैच होंगे।
6- श्रीराम कथा
शाम 07:00 बजे। छन्नूलाल द्वारिका प्रसाद मंदिर बेहटी में श्रीराम कथा का आयोजन होगा। डॉ. सुनीता शास्त्री कथा सुनाएंगी।