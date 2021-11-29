फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Special drive today for registering names in the voter list

Sitapur News: वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए विशेष अभियान आज

Sat, 24 Oct 2026 12:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 24 Oct 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Special drive today for registering names in the voter list
सीतापुर। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर 24 अक्तूबर को जिले के सभी बूथों पर विशेष अभियान के तहत शिविर आयोजित होंगे। इस अभियान के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के साथ ही किन्ही कारणों से अब तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज न करा पाने वाले वोटरों को मतदाता बनने का मौका मिलेगा।
विज्ञापन

विशेष अभियान तिथि पर प्रत्येक बूथ पर संबंधित बीएलओ मौजूद रहेंगे। जहां वह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त करेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य नए युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के साथ ही, मृतक व डूप्लीकेट नामों को सूची से हटाकर वोटर लिस्ट को पूरी तरह त्रुटिहीन बनाना है।
विज्ञापन

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बीना बहुगुणा ने बताया कि एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के दौरान जिन मतदाताओं के नाम किसी कारणवश कट गए थे, वह भी अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ दोबारा फॉर्म भरकर मतदाता बन सकते हैं। ऐसे मतदाताओं को अपना आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और फोटो लेकर बूथ पर जाकर फॉर्म-6 भरकर जमा करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed