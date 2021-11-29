Sitapur News: वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए विशेष अभियान आज

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विशेष अभियान तिथि पर प्रत्येक बूथ पर संबंधित बीएलओ मौजूद रहेंगे। जहां वह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त करेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य नए युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के साथ ही, मृतक व डूप्लीकेट नामों को सूची से हटाकर वोटर लिस्ट को पूरी तरह त्रुटिहीन बनाना है।सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बीना बहुगुणा ने बताया कि एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के दौरान जिन मतदाताओं के नाम किसी कारणवश कट गए थे, वह भी अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ दोबारा फॉर्म भरकर मतदाता बन सकते हैं। ऐसे मतदाताओं को अपना आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और फोटो लेकर बूथ पर जाकर फॉर्म-6 भरकर जमा करना होगा।