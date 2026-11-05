सीतापुर: धारदार हथियार से महिला की हत्या, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार

सीतापुर जिले के रामपुरकलां के बकराभारी गांव निवासी अनीता (25) की बृहस्पतिवार दोपहर बकरी चराते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही रंगीलाल पर है, जो कि भाग गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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