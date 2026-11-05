Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Sitapur: Woman murdered with a sharp-edged weapon; accused flees after committing the crime

सीतापुर: धारदार हथियार से महिला की हत्या, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार

Thu, 05 Nov 2026 04:42 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 05 Nov 2026 04:42 PM IST
सार

आरोपी ने विवाद के बाद धारदार हथियार से वारकर महिला की हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

विज्ञापन
Sitapur: Woman murdered with a sharp-edged weapon; accused flees after committing the crime
सीतापुर में वारदात। - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सीतापुर जिले के रामपुरकलां के बकराभारी गांव निवासी अनीता (25) की बृहस्पतिवार दोपहर बकरी चराते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही रंगीलाल पर है, जो कि भाग गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन


परिजनों के अनुसार अनीता गांव के एक सौ मीटर की दूरी पर बकरी चरा रही थी। इसी बीच रंगीलाल उसके पास पहुंचकर विवाद करने लगा, फिर उसने धारदार हथियार महिला की हत्या कर दी।
विज्ञापन


मौके पर ही महिला की मौत हो गई। उसकी गर्दन के पास मौके पर पहुंची पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। 

सीओ वेदप्रकाश ने बताया कि हसिया से गर्दन पर वार किए जाने की आशंका है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed