सीतापुर: धारदार हथियार से महिला की हत्या, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 05 Nov 2026 04:42 PM IST
सार
आरोपी ने विवाद के बाद धारदार हथियार से वारकर महिला की हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
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विस्तार
सीतापुर जिले के रामपुरकलां के बकराभारी गांव निवासी अनीता (25) की बृहस्पतिवार दोपहर बकरी चराते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही रंगीलाल पर है, जो कि भाग गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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परिजनों के अनुसार अनीता गांव के एक सौ मीटर की दूरी पर बकरी चरा रही थी। इसी बीच रंगीलाल उसके पास पहुंचकर विवाद करने लगा, फिर उसने धारदार हथियार महिला की हत्या कर दी।
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मौके पर ही महिला की मौत हो गई। उसकी गर्दन के पास मौके पर पहुंची पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है।
सीओ वेदप्रकाश ने बताया कि हसिया से गर्दन पर वार किए जाने की आशंका है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।