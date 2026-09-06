सीतापुर: विवाद के बाद पति ने पत्नी को पीट-पीट कर मार डाला, हत्यारोपी ने खुद ही पुलिस को किया फोन
घटना के बाद ग्रामीणों की काफी भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ अन्य कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
रमुवापुर गांव में रविवार शाम पति ने पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस की जांच में निकलकर आया है कि मृतक महिला किसी अन्य युवक से बात करती थी। इस वजह से पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। मौके पर आई पुलिस ने हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल से ईंट व कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है।
अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह के अनुसार गांव निवासी राजेश कुमार ने यूपी 112 पर फोन किया। उसने बताया कि विवाद के चलते उसने अपनी पत्नी किरण (32) को बुरी तरह से पीटा है जिससे किरण की मौके पर ही मौत हो गई है।
जानकारी पाते ही स्थानीय पुलिस रवाना हुई। फोरेंसिक टीम के साथ ही उच्चाधिकारियों ने भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया। जहां किरण का शव पड़ा पाया गया। उसके शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए। ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि दोनों का विवाह वर्ष 2009 में हुआ था। इसके बाद कई बार दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था।
घटना के बाद ग्रामीणों की काफी भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ अन्य कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष रजनीश वर्मा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ करने पर यह तथ्य निकलकर आया है कि किरण किसी और से बात करती थी।
कई बार उसको राजेश ने मना किया था। इसके बाद भी वह नहीं मानती थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद किरण की हत्या कर दी गई। परिजनों की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.