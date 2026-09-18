Sitapur News: 225 गांवों में 10 से 12 घंटे ठप रही बिजली

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इसके बाद फिर से कटौती कर दी गई। दिनभर बिजली की आवाजाही लगी रही। उपभोक्ता मुकेश व राकेश ने बताया कि रामपुर मथुरा इलाके में तार बहुत ही जर्जर हो गए हैं। यह आए दिन टूटते रहते हैं। इससे बिजली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। उपभोक्ताओं ने बताया कि इस समय रोस्टर के मुताबिक भी बिजली नहीं मिल पा रही है। 16 घंटे के रोस्टर में मुश्किल से आठ घंटे ही मिलती है। वह भी लो वोल्टेज व ट्रिपिंग की भेंट चढ़ जाती है। इसी तरह रेउसा उपकेंद्र से जुड़े करीब 100 गांवों में बृहस्पतिवार रात 11 बजे ठप हुई बिजली सुबह नौ बजे बहाल हो पाई।शहर में दो से तीन घंटे ठप रही बिजलीशहर में भी दो से तीन घंटे की बिजली आपूर्ति बंद रही। भवानीपुर उपकेंद्र से जुड़े मोहल्लों में सुबह 11 से एक बजे तक बिजली नहीं आई। वहीं, पुराना सीतापुर के श्यामनाथ, मुंशीगंज, मिरदही टोला में फॉल्ट के चलते सुबह नौ से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। यहां पर तार टूटने की वजह से बिजली बाधित हुई। इसी तरह आदर्श नगर, नैपालापुर इलाके में जंपर उड़ने के कारण तीन घंटे आपूर्ति बंद रही।अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने बताया कि जिन स्थानों पर फॉल्ट की समस्या देखने को मिल रही है, वहां तत्काल टीम को भेजा जा रहा है। प्रयास है कि लोगों को किसी भी तरह से परेशानी न हो।