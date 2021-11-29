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ग्रामीणों के अनुसार विक्रम और प्रीति की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद दोनों मजदूरी करने सोनीपत चले गए थे और वहीं रहकर जीवनयापन कर रहे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। विक्रम के माता-पिता सावित्री और राधेलाल का पहले ही निधन हो चुका था। परिवार की जमीन भी बिक चुकी थी। संतराम भी लखीमपुर में एक होटल पर मजदूरी करते हैं।विक्रम और प्रीति सोनीपत के बहालगढ़ में एक सेवानिवृत्त दरोगा के मकान में किराये पर रहते थे। रविवार को विक्रम का शव फंदे से लटका मिला था, जबकि प्रीति का शव जमीन पर पड़ा था। घटना की जानकारी मकान मालिक ने परिजनों को दी थी। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया। संतराम व उनकी पत्नी दंपती के शव को लेने मंगलवार को सोनीपत पहुंचे।बताया जा रहा है कि सोनीपत से दोनों के शव गांव लाने के लिए करीब 14 हजार रुपये का खर्च बताया गया। पैसों का इंतजाम न हो पाने पर बड़े भाई ने शवों का अंतिम संस्कार सोनीपत में ही करने का निर्णय लिया।