Sitapur News: स्टॉक में गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Thu, 01 Oct 2026 12:51 AM IST
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पिसावां। अमरैया गांव स्थित सरकारी राशन की दुकान में बुधवार को जांच के दौरान स्टॉक में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम महोली शैलेंद्र गौतम के निर्देश पर आपूर्ति निरीक्षक अभिषेक सिंह की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानदार सर्वेश मौजूद नहीं था। उसका बेटा दुकान पर मिला। टीम ने राशन का भौतिक सत्यापन किया तो मौके पर महज 4.5 किलो चीनी, 15.4 किलो गेहूं और 33.7 किलो चावल मिला। स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं था। विभागीय अभिलेख से मिलान करने पर गेहूं में 4.65 क्विंटल, चावल में 6.78 क्विंटल व चीनी में 7.50 किलो की कमी मिली। स्टॉक में कमी के संबंध में दुकानदार का बेटा संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर और जिलाधिकारी की अनुमति के बाद पुलिस ने दुकानदार सर्वेश के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली।
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