Sitapur News: बाढ़ के डर से काटा तटबंध, प्रशासन ने कराया दुरुस्त

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सदरपुर क्षेत्र के हेलेपारा गांव के बाहरी हिस्से में केवानी नदी का पुराना तटबंध बना है। कुछ दिनों से नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास की सड़कों पर पानी बह रहा है। पानी का दबाव कम करने के लिए सुहेला, तुरनी, सुहेलिया आदि गांवों के लोगों ने मंगलवार रात तटबंध काट दिया। इससे पानी हेलेपारा की ओर भरने लगा।बुधवार सुबह जानकारी मिलने पर एसडीएम व तहसीलदार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से वार्ता कर जेसीबी की मदद से क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त कराया। इस दौरान सुहेला, तुरनी, बकहुआ, सुहेलिया और पासिनपुरवा समेत कई गांवों के करीब एक सैकड़ा महिला-पुरुष मौके पर पहुंचे और मरम्मत का विरोध करने लगे।तहसीलदार ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। एसडीएम ने बताया कि तटबंध को बुधवार सुबह ही ठीक करा दिया गया है।