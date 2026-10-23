Sitapur News: बेकाबू कार की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत

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ग्रामीणों के अनुसार चौराहे के पास कहारनपुरवा मजरा पिपरिया निवासी लल्लन (60) साइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान वह एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद कार ई-रिक्शा से टकरा गई। ई-रिक्शा पलटने से उसमें सवार लखीमपुर खीरी के खानीपुर खमरिया निवासी रामपाल (25) और अंकुर (30) घायल हो गए। इसके बाद कार सड़क किनारे मैदान में उतर गई। हादसे के बाद चालक मौके से कार छोड़कर भाग निकला। कार में सवार एक बुजुर्ग भी चोटिल हो गए।घायलों को सीएचसी नकहा में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने साइकिल सवार लल्लन को मृत घोषित कर दिया। सीओ अभिषेक ने बताया कि हादसे के बाद कार को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)