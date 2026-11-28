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ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को इन कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें गांवों की गलियों में इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण, सीसी रोड और अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं।कार्यदायी संस्था की ओर से जारी कार्यों के विवरण के अनुसार, विधायक निधि योजना के तहत प्रस्तावित सभी 19 कार्यों की अनुमानित लागत 10.51 लाख से लेकर 24.99 लाख रुपये तक है। इनमें विकासखंड मिश्रिख की ग्राम पंचायत नारायणपुर में नारायणपुर से गांव तक इंटरलॉकिंग का कार्य 24.99 लाख रुपये से कराया जाएगा। इसी तरह खैराबाद विकासखंड की कांशीराम कॉलोनी के पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा लोकराम द्वार का सुंदरीकरण 21.95 लाख रुपये से होगा। परसेंडी विकासखंड के सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में बाउंड्रीवाल निर्माण पर 18.92 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। पहला विकासखंड की ग्राम पंचायत ठठेरिया में विभिन्न मार्गों पर इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण के लिए 18.22 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता रवि प्रताप सिंह ने बताया कि कार्य कराए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान गुणवत्तापरक कार्य कराने पर विशेष ध्यान रखा जाएगा।