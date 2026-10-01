Sitapur News: अतिवृष्टि से 7739 हेक्टेयर फसल बर्बाद, तेज हुआ सर्वे

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तहसीलवार आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक नुकसान महमूदाबाद में हुआ है। यहां 60,395 हेक्टेयर क्षेत्र के सर्वे में 3,250 हेक्टेयर फसल क्षतिग्रस्त मिली। बिसवां में 18,500 हेक्टेयर में 2,158 हेक्टेयर और लहरपुर में 20,333 हेक्टेयर में 2,101.2 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।मिश्रिख में 599 हेक्टेयर में 78.3, सदर में 201 हेक्टेयर में 37.2, महोली में 2,754 हेक्टेयर में 96 और सिधौली में 44.3 हेक्टेयर के सर्वे में 19.25 हेक्टेयर फसल क्षतिग्रस्त मिली है।भारी बारिश, तेज हवा और जलभराव से धान, गन्ना और केला की फसलों को अधिक नुकसान हुआ है। कई गांवों में खेतों में पानी भरने से धान की फसल गिर गई है। इससे पैदावार प्रभावित होने की आशंका है।जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर ने सभी उपजिलाधिकारियों को बचे क्षेत्र का सर्वे दो दिन में पूरा करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रभावित किसानों को मुआवजा और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने की कार्यवाही समय से शुरू की जा सकेगी।फसलों की क्षति का आंकड़ा बढ़ने की संभावनाअब तक 1,02,826.3 हेक्टेयर क्षेत्र का सर्वे हुआ है, जिसमें 7,739.95 हेक्टेयर फसल क्षतिग्रस्त मिली है। सर्वे जारी रहने से नुकसान का आंकड़ा बढ़ सकता है। गांजरी क्षेत्र में धान और केला की फसल को अधिक नुकसान हुआ है।